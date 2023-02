Sonceboz BE: Mann wird vor Tankstelle erschossen – Täter auf der Flucht

In Sonceboz-Sombeval ist aktuell ein Polizeieinsatz wegen einer Schiesserei im Gange. Gegenüber 20 Minuten bestätigte die Berner Kantonspolizei den Einsatz. «Zurzeit sind wir wegen einem Tötungsdelikt im Einsatz. Die Suche nach dem Täter läuft», so eine Mediensprecherin. Beim Täter handelt es sich um einen Mann. Weitere Informationen konnte die Polizei nicht geben. Wie die Kantonspolizei Bern in einem Tweet schreibt, ist das Opfer noch am Tatort verstorben. Der mutmassliche Täter sei noch auf der Flucht.