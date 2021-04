Osterbilanz in drei Kantonen: Acht Fahrzeuge im Aargau, neun Fahrzeuge in der Stadt Zürich und acht Fahrzeuge im Kanton Luzern sichergestellt.

Gleich mehrere Polizeikorps melden sichergestellte Fahrzeuge übers Osterwochenende. Die Kantonspolizei Aargau rückte am Karfreitag laut einer Mitteilung mehrmals wegen unerlaubter Autotreffen aus. Vier Autos wurden sichergestellt, weil sie nicht vorschriftsgemäss in den Verkehr gebracht worden seien. Am Sonntag und Montag stellte die Polizei vier weitere Autos sicher. Die Fahrzeuge führten illegale Abänderungen auf, die teilweise die Leistung des Autos steigern sollten.

Auch die Stadtpolizei Zürich kontrollierte am Wochenende in mehreren Kreisen die Autoposer-Szene. Insgesamt wurden neun Fahrzeuge sichergestellt, heisst es in einer Mitteilung. Aufgrund technischer Abänderungen an den Auspuffanlagen hätten sich zu laute Messwerte ergeben. Die beschlagnahmten Fahrzeuge wurden für weitere Abklärungen ins Strassenverkehrsamt gebracht. Alle Fahrzeuglenkenden, im Alter zwischen 20 und 51 Jahren, wurden angezeigt. Bei einem Golf GTI wurden 40 Prozent mehr Leistung festgestellt. Diese meldepflichtige Änderung sei der Zulassungsbehörde aber nicht gemeldet worden.