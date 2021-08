Zürich-Oerlikon - Polizei prallt mit Blaulicht in Motorrad – Töfffahrer verletzt

In Zürich Oerlikon kam es am Mittwochabend zu einem Unfall zwischen einem Einsatzfahrzeug der Stadtpolizei Zürich und einem Motorrad.

Ein Einsatzfahrzeug der Stadtpolizei Zürich war am Mittwochabend in Oerlikon unterwegs. Kurz nach 17.30 Uhr fuhr der Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Wechselklanghorn auf der Binzmühlestrasse von der Bahnunterführung in Richtung Max-Bill-Platz, wie es in einer Mitteilung heisst.