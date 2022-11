Südkorea: bei dieser 9-Stunden-Prüfung steht alles auf dem Spiel

Südkorea : Polizeigeleit und Flugverbot – bei dieser 9-Stunden-Prüfung steht alles auf dem Spiel

Die Anteilnahme während der Prüfungszeit ist gross: Die Eltern der Schülerinnen und Schüler beten in buddhistischen Tempeln für ihre Kinder, wie hier in Seoul.

Aussergewöhnliche Stille am Donnerstag in Südkorea: Mehr als eine halbe Million Schülerinnen und Schüler nahmen an der zukunftsentscheidenden Abschlussprüfung teil, wie das Bildungsministerium erklärte. Der neunstündige Test entscheidet nicht nur über die Vergabe von Plätzen an Spitzenuniversitäten, sondern gilt auch als Türöffner für den sozialen Aufstieg, lukrative Karrieren und bessere Heiratsaussichten. Um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, wurden sogar internationale Flüge verschoben. Verspätete Prüflinge wurden von der Polizei gebracht.