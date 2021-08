Herisau - Polizeihündin Puna vom Gsiberger spürt Autodieb auf

«Am Sonntag kurz vor Mittag ging die Meldung an die Kantonale Notrufzentrale ein, dass in Herisau ein entwendeter Personenwagen festgestellt worden ist», teilte die Kantonspolizei Ausserrhoden am Montag mit. Die ausgerückten Polizisten setzten während der Ermittlungen zusätzlich die Polizeihündin Puna vom Gsiberger der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden ein.

Diese führte nach kurzer Spuraufnahme zum Wohnort eines 31-jährigen Tunesiers. Er könnte möglicherweise als Täter in Frage kommen. Der Mann wurde vorläufig in Haft genommen. Abklärungen bezüglich weiteren Straftaten, für welche der Verhaftete in Frage kommen könnte, sind laut Kapo Ausserrhoden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft im Gange.