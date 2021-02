Düren, NRW : Polizeihund beisst zu – Bub (5) wird schwer verletzt

In Nordrhein-Westfalen biss ein Diensthund bei einem privaten Spaziergang einen Bub in den Arm. Er musste im Spital behandelt werden.

Bei einem privaten Spaziergang hat ein Polizeihund im rheinischen Düren einen fünfjährigen Bub in den Arm gebissen und schwer verletzt. Eine Polizeibeamtin war am Donnerstagmittag in der Stadt in Nordrhein-Westfalen beim Spazierengehen mit ihrem Diensthund einer Mutter und deren Sohn begegnet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Aus zunächst ungeklärten Gründen biss der Hund zu und verletzte den Fünfjährigen am Arm.