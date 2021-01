Flüchtigen in Chur aufgespürt : Ein Fall für Polizeihund Cody

Ein 14-Jähriger hat sich in Chur einer Kontrolle durch die Stadtpolizei entzogen. Er ist dank der Spürnase des Schäferhundes Cody kurz darauf gefunden worden.

Bei der Stadtpolizei Chur ging am Sonntagabend der Anruf eines Anwohners ein. Er meldete, dass bei einem Schulhaus ein Motorrad ohne Kontrollschild abgestellt sei, mit welchem zuvor im Quartier herumgefahren wurde, wie die Stadtpolizei Chur in einer Medienmitteilung schreibt. Beim Eintreffen der Polizeipatrouille ergriff eine sich vor Ort befindende Person die Flucht. Sie konnte in der Dunkelheit unerkannt entkommen.