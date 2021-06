Polizeimeldungen Mittelland - Polizeihund fasst mehrere Zug-Sprayer – zwei Personen gebissen

Der Kantonspolizei Bern wurde am Samstag Nacht gemeldet, dass mehrere Personen am Bahnhof Interlaken Ost eine Zugskomposition versprayten. Als schliesslich Beamte der Kapo Bern auftauchten, ergriffen die in flagranti erwischten Sprayer umgehend die Flucht in Richtung Brienzersee und versteckten sich in einem Feld, so Kapo-Sprecher Patrick Jean: «Als sich die Einsatzkräfte diesen näherten, traten sie wiederum die Flucht an, worauf ein Diensthund eingesetzt wurde.» Der Hund konnte einen der Flüchtenden mittels Biss anhalten. «Kurz darauf stellte der Diensthund im Feld einen weiteren flüchtenden Verdächtigen mittels Biss.» Eine dritte Person wurde beim Verlassen des Feldes durch Polizisten gefasst. Wie die Kapo mitteilt, handelt es sich bei den gefassten um Männer im Alter zwischen 20 und 31 Jahren.