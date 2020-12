Am Donnerstagabend hat die Luzerner Polizei im Gebiet Täschmatt in Luzern drei mutmassliche Drogendealer aus Nigeria festgenommen. Einer der Männer wehrte sich massiv gegen die Festnahme, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Bei einer Hausdurchsuchung konnte der Polizeidiensthund Dusty mehrere hundert Gramm Kokain und mehrere tausend Franken mutmassliches Drogengeld auffinden. Die mutmasslichen Drogendealer sind 20, 24 und 33 Jahre alt und stammen aus Nigeria. Abklärungen ergaben, dass einer der Männer illegal in der Schweiz ist und bis 2023 nicht in die Schweiz einreisen dürfte. Die drei Männer wurden in Untersuchungshaft versetzt.