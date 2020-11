Urnäsch AR, 03.11.2020: Kurz nach 19.30 Uhr erhielt die Kantonale Notrufzentrale in Herisau AR die Meldung, dass ein Bauernhaus brenne. Die ausgerückten Feuerwehren Urnäsch und Waldstatt trafen das unbewohnte Haus in Vollbrand an. Die Feuerwehren konnten das Ausbreiten der Flammen stoppen und den Brand löschen.

Castasegna GR, 31.10.2020: Wie die Eidgenössische Zollverwaltung am 5. November mitteilte, fanden Mitarbeiter der Zollverwaltung im Kofferraum eines Autos einen Karabiner mit dazugehörender Munition. Zudem hatten die beiden Insassen im Auto einen Schlagstock und ein Würgholz. Die nötigen Bewilligungen konnten die in der Schweiz wohnhaften Italiener nicht vorweisen. Die Waffen und die beiden mutmasslichen Delinquenten wurden für weitere Abklärungen der Kantonspolizei Graubünden übergeben.

Der Inhaber eines Restaurants mit Lieferservice hat am Samstagabend über ein Onlineportal eine Bestellung zur Lieferung an die Franklinstrasse 13 erhalten. Mit dem Essen dort angekommen, wurde der 49-Jährige plötzlich von einem unbekannten Mann angegangen, weggedrückt und zu Boden gestossen.

Der Unbekannte entwendete das Serviceportemonnaie sowie die Essensbestellung und flüchtete in allgemeine Richtung See, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Während der aufgebotene Polizeihund die gestohlenen Chicken Nuggets kurz später in der Washingtonstrasse auffinden konnte, kam in der gleichen Strasse vom Serviceportemonnaie lediglich eine mutmasslich herausgefallene 20er-Note zum Vorschein.