Meggen: Polizeihund Mitch verfolgt Einbrecher über 2,5 Kilometer

Am Festnahmeort wurde mutmassliches Einbruchswerkzeug gefunden. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.

Bevor der mutmassliche Einbrecher gefasst wurde, verfolgten die Polizisten den Einbrecher über eine 2,5 Kilometer lange Strecke, so Urs Wigger, Mediensprecher der Luzerner Polizei.

Am Samstagabend gegen 23.15 Uhr ging bei der Luzerner Polizei die Meldung ein, dass in einem Quartier in Meggen ein mutmasslicher Einbrecher überrascht worden sei. Er sei dann zu Fuss geflohen, nachdem er gesehen wurde, teilte die Polizei mit. Die Polizei leitete daher umgehend eine Fahndung mithilfe des Polizeihundes Mitch ein.