Kaltbrunn SG - Polizeihund tötet Katze

Am 15. Juli kam es in Kaltbrunn SG zu einem Einbruchsversuch (Symbolbild).

Am 15. Juli wurde in Kaltbrunn SG die Kantonspolizei verständigt. Ein Einbrecher versuchte eine Wohnungstür zu knacken, wie die Linth-Zeitung (Bezahlartikel) am Donnerstag berichtete. Sofort eilte die Polizei zum Tatort, inklusive Polizeihund. Dieser nahm die Witterung auf, als er plötzlich abgelenkt wurde und zur Seite ausriss – in der Nähe befand sich eine Katze. Ihre Besitzerin hatte sie kurz zuvor aus dem Haus gelassen. Der Polizeihund stürzte sich auf die Katze und biss zu, wobei die Katze schwer verletzt wurde. Obwohl die Katze umgehend zum Tierarzt gebracht wurde, war ihr nicht mehr zu helfen. Der Tierarzt musste das 20 Jahre alte Tier mittels Einschläferung von seinem Leiden erlösen.