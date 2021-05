Polizei schnappt in Rebstein SG einen Autoknacker

Rebstein SG, 25.05.2021: Eine Anwohnerin beobachtete am frühen Dienstagmorgen um 02.00 Uhr einen Mann, der versuchte, parkierte Autos aufzubrechen. Aufgrund dieser Meldung rückten mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen aus. Im Zuge der Fahndung konnte der Polizeihund Yodi (im Bild) einen Mann in der Dunkelheit ausmachen und stellen. Er biss dabei dem Mann ins Bein. Der 34-Jährige mit Wohnsitz in Österreich wurde ins Spital überführt.