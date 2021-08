Eskalation in Liestal BL - Polizeikommandant bestreitet Fehler im Umgang mit Aktivistinnen

Mit einem Grossaufgebot wurde am Mittwoch letzte Woche in Liestal eine unbewilligte Demonstration aufgelöst. Mit der Kundgebung wurde gegen die Räumung eines besetzten Hauses protestiert.

Am Folgetag kam es in Liestal erneut zu einem Polizeieinsatz, diesmal wegen einer Demonstration.

Die Baselbieter Polizei hat sich eingehend mit den Ereignissen in Liestal BL von vergangener Woche auseinandergesetzt, wie sie am Dienstag mitteilte. In ihrer Analyse kommt sie zum Schluss, dass die Vorwürfe der Hausbesitzerinnen gegen sie nach einer «umfassenden internen Untersuchung» nicht erhärtet werden konnten. Zudem sei der Einsatz an der Demonstration am Mittwoch «rechtlich vertretbar und verhältnismässig» gewesen.