Aktualisiert vor 9h

Polizeimeldungen Region Basel

Hier werden 28,5 Tonnen aus dem Rhein gefischt

Am Montagnachmittag fiel im Auhafen in Muttenz BL ein Bagger, der umgeladen werden sollte, in den Rhein. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug konnte spät am Abend geborgen werden.

von 20 Minuten

1 / 33 Muttenz BL, 18. Mai 2020: Kurz nach 16 Uhr stürzte im Auhafen ein Bagger bei einer Umladeaktion von einem Tieflader auf einen Ponton in den Rhein. Verletzt worden sei niemand, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft mitteilt. Kurz vor 23 Uhr konnte der 28,5 Tonnen schwere Bagger von Einsatzkräften geborgen werden.

Am Montag, den 18. Mai 2020, stürzte im Auhafen in Muttenz kurz nach 16 Uhr ein Bagger in den Rhein, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Dienstag mitteilte. Die entsprechende Meldung habe die Einsatzleitzentrale kurz nach 16 Uhr erreicht. D as Arbeitsgerät wurde von einem Tieflader angeliefert und sollte auf eine im Rhein schwimmende Plattform verladen werden.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen sollte der 28,5 Tonnen schwere Bagger mithilfe eines Hafenkrans umgeladen werden. Nach dem Anheben sei die Baumaschine aber ins Schwingen geraten. Sie löste sich von der Kranhalterung und stürzte zuerst auf die Plattform und dann in den Rhein. Verletzt worden sei niemand.