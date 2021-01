E-Bike-Fahrer bei Kollision schwer verletzt

Lachen SZ, 22. Januar: An der Mittleren Bahnhofstrasse in Lachen kollidierte ein E-Bikefahrer mit einem Auto und wurde dabei lebensbedrohlich Verletzt. Der Velofahrer musste von einem Rettungsdienst in eine ausserkantonale Spezialklinik überführt werden.