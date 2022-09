Ruswil LU: Polizeiposten muss wegen Schadstoff Naphthalin umziehen

Immer wieder werden in Gebäuden in Luzern erhöhte Naphthalin-Werte gemessen. So hatte man 2021 in der Kantonsschule Alpenquai in Luzern wegen des Schadstoffes Lüftungsgeräte in einigen Zimmern installiert. Auch in einem Schulhaus in Emmen wurde 2019 eine erhöhte Schadstoffkonzentration registriert. Auch in Schulhäusern in Horw, in Ebikon, in Kriens und Luzern hatte man den Schadstoff nachgewiesen.