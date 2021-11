Eklat in Kolumbien : Polizeischüler posieren als Nazis

Hakenkreuzbinde, Wehrmachtsuniformen und Hitler-Schnauz: Für eine «internationale Woche mit Deutschland als Gastland» hat eine Polizeischule in Kolumbien auf befremdliche Requisiten zurückgegriffen. Staatspräsident Duque muss sich entschuldigen.

Die deutsche und israelische Botschaft in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá sind empört.

In Kolumbien haben Polizeischüler für Empörung gesorgt, die anlässlich eines «Kulturaustauschs» mit Deutschland SS-Uniformen getragen und NS-Symbole zur Schau gestellt haben. Rund ein Dutzend Fotos der Feier der Polizeischule im südwestkolumbianischen Tulua wurden im offiziellen Twitter-Konto der Polizei veröffentlicht und brachten die Behörden in Erklärungsnot. Die deutsche und die israelische Botschaft in Bogotá verurteilten diese Verharmlosung der Nazi-Herrschaft, Kolumbiens Staatschef Iván Duque entschuldigte sich öffentlich.