Mit Rega ins Spital – Polizist wird auf A3 von Auto erfasst – bewusstlos

Als Folge des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen mit Rückstau, wobei der Verkehr am Donnerstagvormittag während der Unfallaufnahme umgeleitet wird.

Ein Lastwagen mit Anhänger war bei winterlichen Strassenverhältnissen am Donnerstag kurz nach sechs Uhr morgens bei der Einfahrt der Raststätte Glarnerland in Fahrtrichtung Zürich auf dem Pannenstreifen im Schnee festgefahren. Während der darauffolgenden Bergungs- und Räumungsarbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Pannenstelle vorbeigeführt.