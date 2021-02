Vor der Polizeiwache am Bahnhofquai in Zürich wurde am Sonntag ein Polizist attackiert.

Am Sonntag kurz nach 13 Uhr war ein Polizist dabei, vor der Polizeiwache am Bahnhofquai in Zürich, das Material in einem Einsatzfahrzeug zu überprüfen. Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, bemerkte er, dass ein Mann ohne Gesichtsmaske direkt auf ihn zukam.