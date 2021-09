Vor Gericht in Zürich - Polizist baut Unfall – Velofahrer an Armen und Beinen gelähmt

Am Mittwoch musste sich ein Polizist vor dem Obergericht verantworten.

Ein Polizist, der in seiner Freizeit den Unfall verursachte, wurde vom Bezirksgericht Horgen zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Das Obergericht bestätigte am Mittwoch das vorinstanzliche Urteil.

Ein heute 52-jähriger Polizist musste sich am Mittwoch vor dem Zürcher Obergericht verantworten. Der Beamte hatte im Sommer 2018 in seiner Freizeit einen Unfall verursacht. Bei einer Kreuzung in Thalwil ZH nahm er einem Velofahrer den Vortritt. Der damals 66-jährige Velofahrer musste eine Vollbremsung einlegen, wobei er stürzte und zum Tetraplegiker wurde. Laut dem «Tages-Anzeiger» entfernte sich der Kantonspolizist von der Unfallstelle, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern.