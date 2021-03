Die Stimmung an der unbewilligten Corona-Kundgebung in Bern war aufgeheizt. Ein Demonstrant mit einem Messer wurde von der Polizei angehalten, dabei wurde ein Beamter verletzt. Schliesslich brachten die Sicherheitskräfte 27 Personen auf die Polizeiwache.

Unbewilligte Corona-Demo in Bern : Polizist bei Kontrolle verletzt, 600 Demonstrierende angezeigt

Am Samstagnachmittag haben sich an verschiedenen Orten in Bern Personenansammlungen gebildet, die zu einer unbewilligten Kundgebung gekommen waren. Aufgrund dessen standen die Sicherheitskräfte mit einem Dispositiv im Einsatz. Die Kantonspolizei kontrollierte dabei über 650 Personen. Sie wurden anschliessend weggewiesen. 600 davon wurden verzeigt. 27 Personen wurden für weitere Abklärungen auf den Polizeiposten gebracht. Sie wurden im Verlauf des Abends wieder entlassen.

Ab Mittag waren die Demonstranten zuerst zum Helvetiaplatz gezogen, dann weiter an der Aare nahe der Dalmazibrücke. Am Bahnhofplatz beim Baldachin kamen zahlreiche Personen hinzu. An allen drei Orten waren die Personenansammlungen deutlich grösser, als es die kantonale Covid-Verordnung bei Kundgebungen derzeit zulässt. Die Demonstranten, die sich auf dem Helvetiaplatz versammelt hatten, wurden nach kurzer Zeit bereits von der Polizei eingekesselt, schreibt die «Berner Zeitung». Auch der Bundesplatz wurde komplett abgeriegelt.

Polizist mit Messer verletzt

Am Bahnhof, wo sich beim Baldachin zahlreiche Schaulustige einfanden, präsentierte sich die Stimmung zeitweise aufgeheizt, wie die Polizei in einem Communiqué mitteilt. Als die Einsatzkräfte einen Mann mit einem Messer bemerkten, entschieden sie, ihn aus Sicherheitsgründen anzuhalten und zu kontrollieren. Dabei kam es zu einem kurzen Handgemenge. Ein Polizist wurde leicht an der Hand verletzt. Der angehaltene Mann wurde seinerseits mit der Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Wegen der unbewilligten Kundgebung und den damit verbundenen Kontrollen waren die Zufahrten zum Helvetiaplatz, die Aarstrasse sowie auch die Achse Bubenbergplatz-Bollwerk zeitweise für den Verkehr gesperrt. Dabei war der öffentliche Verkehr teilweise auch in der Innenstadt beeinträchtigt. Die letzten Sperrungen konnten bis 18 Uhr wieder aufgehoben und die Strassen für den Verkehr freigegeben werden.