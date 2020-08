Kanton St. Gallen

Polizist belästigte Arbeitskolleginnen sexuell

Ende April 2019 wurde gegen einen Mann, der damals im Kanton St. Gallen als Kantonsrat sowie Kantonspolizist tätig war, unter anderem Strafanzeige wegen mehrfacher sexueller Belästigung erstattet. Das Strafverfahren endet mit einem Vergleich.

Folglich zogen die betroffenen Frauen ihre gestellten Strafanträge gegen den Beschuldigten wegen Delikten gegen die sexuelle Integrität zurück und erklärten ihr Desinteresse an einer weiteren Strafverfolgung. Zufolge Vergleichs wurde das Verfahren zwischenzeitlich rechtskräftig eingestellt.

Das Strafverfahren gegen ihn endete in einem Vergleich.

Nach Bekanntwerden der Strafanzeige trat der Beschuldigte per sofort von allen öffentlichen Ämtern zurück.

Gegen den Beschuldigten wurde Ende April 2019 Strafanzeige wegen Verdachts der mehrfachen sexuellen Belästigung sowie weiterer Delikte gegen die sexuelle Integrität eingereicht. Betroffen waren drei Polizistinnen aus dem Korps der Kantonspolizei St. Gallen, die mit dem Beschuldigten zusammenarbeiteten. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen eröffnete in der Folge eine Strafuntersuchung, um die genauen Tatumstände abzuklären. Nach Bekanntwerden der Strafanzeige trat der Beschuldigte per sofort von allen öffentlichen Ämtern zurück. Seine Stelle bei der St. Galler Kantonspolizei kündigte er.

Die Strafuntersuchung zeigte auf, dass sexuelle Handlungen gegen den Willen der betroffenen Frauen stattgefunden hatten, wie die St. Galler Staatsanwaltschaft am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Der Beschuldigte war von Beginn an geständig, sich gegenüber den Arbeitskolleginnen unangebracht verhalten zu haben. Er räumte ein, Grenzen überschritten zu haben und ist sich seines Fehlverhaltens bewusst.