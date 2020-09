«Hopp verreise, Vollidiot!», herrscht ihn ein Polizist an. Einen Moment später tritt der gleiche Beamte erneut heran. «Jetzt gehts noch fünf Sekunden und ich nehme dir das Scheissding weg!» Die Szene spielte sich in der Nacht auf Sonntag in einem Hauseingang in der Greifengasse im Kleinbasel ab. Der Journalist Benjamin von Wyl ist auf dem Heimweg, als er auf eine Personenkontrolle unweit seiner Wohnung aufmerksam wird. Junge Männer werfen der Polizei Rassismus vor. Am Boden sitzen zwei Dunkelhäutige in Handschellen und ihre Kollegen intervenieren.