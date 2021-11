Verfolgungsjagd am Luzerner Marathon – Polizist erkennt geflüchteten Häftling als Zuschauer beim Marathon in Luzern 

Der Häftling konnte an der Haltestelle Verkehrshaus gefasst werden und er wurde am Montag in die Strafanstalt Zug überführt.

Bei der Zielgeraden auf der Höhe des Verkehrshauses war ein Kadermitglied der Kantonspolizei Schwyz am Swiss City Marathon Luzern und beobachtete das Geschehen. Dabei erkannte und beobachtete er plötzlich einen geflüchteten Häftling aus Zug unter den Zuschauern. Der Polizist, welcher privat vor Ort war, alarmierte in der Folge die Luzerner Polizei. Sie konnte den Häftling an der Haltestelle Verkehrshaus schliesslich festnehmen. Der Gesuchte wurde am Montag in die Strafanstalt Zug überführt, wie die Sicherheitsdirektion Zug am Mittwoch mitteilte.