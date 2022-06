Aussteigen oder nicht?: Polizist erklärt, ob du bei Stau auf der Autobahn aussteigen darfst 

Ein News-Scout und seine Freunde befanden sich auf dem Weg ins Tessin für einen Junggesellenabschied. Am Samstagmorgen steckten die sieben Männer vor dem Gotthardtunnel im Stau. Sie entdeckten die Autobahn-Webcam und beschlossen, davor zu posieren. «Wir fanden es lustig und sind deshalb aus dem Auto gestiegen, bis zur Kamera gelaufen und haben uns davor gestellt», sagt der 20-Minuten-News-Scout. «Dann haben wir auf der Strasse noch etwas Fussball gespielt.» Sie seien sich nicht sicher gewesen, ob es erlaubt sei, während eines Staus aus dem Auto zu steigen. «Weil viele Leute draussen standen, fanden wir es aber in Ordnung», sagt er.

«Rechtlich gesehen ist das Betreten der Autobahn grundsätzlich verboten und kann mit einer Ordnungsbusse von 20 Franken geahndet werden», sagt Hubert Lussmann, Pikettoffizier bei der Kantonspolizei Uri. «Bei langen Stausituationen, wenn der Verkehr zum Beispiel wegen einer Sperrung über längere Zeit stillsteht, sind unsere Einsatzkräfte im Normalfall am Ort des Ereignisses.» Die Polizei halte in diesem Fall selten an, um Bussen auszustellen.