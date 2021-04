Chicago : Polizist erschiesst 13-jährigen unbewaffneten Latino

Die Bürgermeisterin von Chicago warnt nach dem Tod eines Teenagers vor vorschnellen Schlussfolgerungen – und ringt um die richtigen Worte.

AFP/Civilian Office of Police Accountability

Scheinbar hat Adam Toledo nichts in den Händen gehalten, als er erschossen wurde.

AFP/Civilian Office of Police Accountability

Getty Images via AFP/Kamil Krzaczynski

Er wird von einem Polizisten erschossen, obwohl er anscheinend keine Waffe in der Hand hatte.

Bei einem Polizeieinsatz in Chicago kommt ein 13-jähriger Latino ums Leben.

Die Polizei von Chicago hat Videoaufnahmen eines Einsatzes veröffentlicht, bei dem ein Polizist einen 13-jährigen Latino erschossen hatte. Ein Standbild der verwackelten Nachtaufnahmen zeigt, dass der Teenager Adam Toledo scheinbar nichts in der Hand hält und die Hände zumindest etwas erhoben hat, als der Polizist ihm in die Brust schiesst. Nach dem tödlichen Schuss folgt die Aufnahme einer Handfeuerwaffe in der Nähe Toledos.