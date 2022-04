Vorarlberg : Polizist erschiesst entlaufenen Stier

Ein Stier ist am Mittwoch in Rankweil (A) aus einem Stall abgehauen und auf eine viel befahrene Strasse gelaufen. Beim Versuch, das Tier wieder zurück zum Stall zu treiben, sah sich ein Polizist gezwungen, auf den Stier zu schiessen.

Ein Stier ist in Rankweil (A) aus seinem Stall ausgebrochen. (Symbolbild)

Am Mittwochnachmittag durchbrach ein circa 650 Kilo schwerer Stier in Rankweil (A), gleich an der Grenze zur Schweiz, die Holzwand des Stalls und hielt sich im Bereich der Landstrasse L52 und dem Mühlbach auf. Nachdem sich das Tier anfänglich ruhig verhielt, rannte es auf der zu diesem Zeitpunkt stark befahrenen L52 in Richtung Meiningen (A) davon. Dabei kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen mit den Verkehrsteilnehmern, wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg in der Nacht auf Donnerstag mitteilte.

Stier erschossen

Der Stier konnte dann in Richtung der Stallung in eine umfriedete Wiese getrieben werden. Beim Versuch, den Stier weiter in Richtung des Stalls zu treiben, drehte dieser plötzlich um und rannte auf einen Polizisten zu, weshalb durch Schusswaffengebrauch die akute Gefährdung abgewendet werden konnte. Das Tier verstarb darauf.

Frau attackiert

Während des Vorfalls wurde die L52 zeitweise in Richtung Meiningen (A) gesperrt, wodurch es für eine Dauer von rund 30 Minuten zu Verkehrsbehinderungen kam. Am Stallgebäude entstand leichter Schaden. Beim Vorfall versuchte eine Frau den wild gewordenen Stier auf Höhe der Runastrasse anzuhalten als dieser auf der Strasse in Richtung Meiningen (A) lief, wobei die Frau vom Tier attackiert und umgestossen wurde. Im Anschluss verliess die bislang unbekannte Frau mit einem Auto den Ort des Vorfalls. Die betreffende Person wird ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Rankweil (A) zu melden.