Geistesgegenwärtig

Polizist fängt Pfau mit Handy ein

Er sei wohl auf der Suche nach Liebe gewesen, vermutet der Zoo, aus dem Snowbank ausgerissen war. Nur gut, hatte ein Bostoner Polizist eine gute Idee, als er dem Pfau begegnete.

Snowbank liess sich in einen umzäunten Hinterhof führen und wartete mit den Polizisten, bis Zoomitarbeiter ihn wieder nach Hause brachten.

Snowbank darf sich zwar im Franklin Park Zoo bei Boston frei bewegen, doch in der Brunftzeit scheint der Ruf der Freiheit zu stark geworden zu sein: Der Pfau, der diesen Sommer sieben Jahre alt wird, machte die Fliege.

So kam es, dass die Polizei von Boston am frühen Morgen Anrufe von besorgten Anwohnern erhielten, die den Pfau gesichtet hatten. Doch wie den Prachtvogel einfangen, den die Polizei später als «sehr gross, etwas einschüchternd und wunderschön» beschrieb? Ein Beamter hatte einen Geistesblitz und suchte auf seinem Handy nach den Brunftrufen der Pfaue (wer wissen will, wie sich das anhört, kann hier ein Ohr voll nehmen.)