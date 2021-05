Drogendeal gescheitert : Polizist getötet – US-Studenten müssen lebenslänglich ins Gefängnis

Nach einem gescheiterten Drogendeal kam es im Sommer 2019 zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Beamten und zwei Touristen im Alter von 18 und 19. Sie endete tödlich.

Sie hatten in einem Streit den Carabinieri Mario Cerciello Rega im Juli 2019 in Rom getötet.

Die beiden Amerikaner Gabriel Natale-Hjorth (links) and Finnegan Lee Elder (rechts) wurden von einem Gericht in Rom zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt.

Ein Gericht in Rom hat zwei US-Studenten für den tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Italien im Sommer 2019 zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Richterin Marina Finiti verlas am Mittwoch das Urteil in Anwesenheit der Witwe des Getöteten, wie ein AFP-Reporter berichtete. Die Verteidigung hatte argumentiert, die jungen Männer hätten in Notwehr gehandelt.