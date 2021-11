Umstrittener Einsatz : Polizist hatte Knie auf seinem Hals – verhafteter 27-Jähriger ausgeschafft

Der Mann, dem bei seiner Verhaftung im letzten Sommer das Knie auf den Hals gedrückt wurde, ist bereits nach Deutschland zurückgeführt worden. Das sorgt beim Migrant Solidarity Network für Kritik.

Die Medienschaffenden hatten die Verhaftung des 27-Jährigen am 11. Juni per Zufall beobachtet.

Das Knie auf dem Hals: Die anwesenden Journalistinnen und Journalisten fühlten sich an den Fall George Floyd in den USA erinnert.

Die Verhaftung bei der Berner Heiliggeist-Kirche hatte im vergangenen Juni für Schlagzeilen gesorgt: Verschiedene Medienschaffende hatten beobachtet, wie ein Polizist einem Mann das Knie zunächst in den Bauch rammte und es ihm anschliessend auf dem Hals drückte. Die zufällig anwesenden Journalistinnen und Journalisten sprachen von «verstörenden Szenen» und fühlten sich an den Fall George Floyd erinnert, der bei seiner Festnahme im Frühling 2020 in den USA erstickte. Die Staatsanwaltschaft eröffnete schliesslich ein Verfahren gegen den Polizisten. Der verhaftete 27-Jährige, der sich illegal in der Schweiz aufhielt, kam nach Moutier in die Ausschaffungshaft.