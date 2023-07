St. Gallen: Polizist wird in der Innenstadt von Mann gewürgt

Zwei Polizisten liegen in einer Auseinandersetzung am Boden, während der eine versucht, sich aus einem Würgegriff zu befreien. Diese Szenen spielten sich am Freitagabend in der St. Galler Innenstadt ab. Die Polizei ist oft mit Gewalt und Drohungen konfrontiert, doch meist von verbaler Natur.

1 / 2 Am Freitagabend wehrte sich ein 44-jähriger Mann gegen eine Personenkontrolle. 20min/News-Scout Der Mann wurde anschliessend für die Nacht in polizeilichen Gewahrsam genommen. (Symbolbild) Kapo SG

Darum gehts Am Freitagabend würgte ein 44-jähriger Mann einen Polizeibeamten.

Passanten eilten den beiden Polizisten zur Hilfe, um den renitenten Mann unter Kontrolle zu bringen.

Klaus-Dieter Mennel, Polizeisprecher der Stadtpolizei St. Gallen, erklärt, warum solche Eingriffe für Passanten gefährlich werden können.

Dem 44-Jährigen könnte nach der Aktion eine Geldstrafe oder bis zu drei Jahre Haft drohen.

Das ist passiert

Am Freitagabend spielten sich an der Torstrasse in St. Gallen unschöne Szenen ab. Ein Video zeigt, wie ein 44-jähriger Mann serbischer Herkunft einen Polizeibeamten der Stadtpolizei St. Gallen im Würgegriff hält, während ein zweiter Polizist versucht, den sich wehrenden Mann zu verhaften. Der 44-Jährige wurde zuvor aus einem Lokal weggewiesen, doch er wehrte sich sowohl gegen das Hausverbot als auch gegen eine Personenkontrolle durch die ausgerückten Polizisten.

Das sagt die Stadtpolizei

Der renitente Mann konnte erst durch die Verwendung von Pfefferspray unter Kontrolle gebracht werden. Ausserdem eilten auch Passanten den beiden Polizisten zur Hilfe. Nicht ganz ungefährlich, denn: «Bei aktivem Eingreifen ist höchste Vorsicht geboten, da Situationen eskalieren können», sagt Klaus-Dieter Mennel, Polizeisprecher der Stadtpolizei St. Gallen, zu 20 Minuten. Dem Eigenschutz müsse höchste Beachtung geschenkt werden.

Doch grundsätzlich könne jede und jeder die Polizei insbesondere durch Meldungen aus Beobachtungen und Wahrnehmungen unterstützen. Der Vorfall am Freitagabend war speziell, obwohl Polizisten immer wieder mit Gewalt und Drohungen konfrontiert werden. «Meist sind diese verbaler Natur ohne körperliche Übergriffe», sagt Mennel.

Während der 44-jährige Serbe auf der Polizeiwache mit den Drohungen, Beschimpfungen, dem Spucken und versuchten Kopfstössen weitermachte, machten sich die beiden Polizisten wieder an die Arbeit. «Sie blieben unverletzt», so Mennel. In solchen Fällen sei ausserdem ein Debriefing üblich. Im Verlaufe der Nacht beruhigte sich der 44-Jährige und konnte am Samstagmorgen wieder freigelassen werden.

Das ist die Rechtslage

Bereits in der Ausbildung zur Polizistin oder zum Polizisten finden Schulungen und Trainings zur persönlichen Sicherheit statt. «Auch nach der Ausbildung werden sie regelmässig durchgeführt», so Mennel. Was dem 44-jährigen Serben droht, ist noch unklar. In Artikel 285 des Schweizerischen Strafgesetzbuches ist die Rede von bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe bei Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. In leichteren Fällen kann jedoch auch eine Geldstrafe drohen. «Die Beurteilung liegt nach erfolgter Anzeige bei der Staatsanwaltschaft St. Gallen», so Mennel.

Hier siehst du, wie der 44-Jährige den Polizeibeamten würgt. 20min/News-Scout

Polizei will Filmen bei Einsätzen verbieten lassen Der Verband der baselstädtischen Polizeibeamten will das Filmen von Polizeieinsätzen verbieten lassen. Schnell wird jeweils der Vorwurf laut, dass die Polizei ein Gewaltproblem habe. Polizeibeamte würden sich durch solche Aufnahmen jedoch zu Unrecht an den Pranger gestellt fühlen, schreibt die «NZZ am Sonntag». «Wenn das Vorgehen der Polizei jedes Mal derart krass verfälscht wird, darf ein Videoverbot bei Polizeieinsätzen kein Tabu mehr sein», sagt Vizepräsident Harald Zsedényi gegenüber der Zeitung.