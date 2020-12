Kürzlich wurde die Kapo TG zu einem tierischen Einsatz gerufen: Eine Katze kletterte auf einen Baum und traute sich nicht mehr herunter. Ein Polizist kletterte kurzerhand auf den Baum und rettete so das Büsi.

1 / 5 Katze Simba auf dem Baum. Kapo TG Ein Polizist kam dem Büsi zu Hilfe. Kapo TG Und konnte das Tier sicher zu den Besitzern bringen. Kapo TG

Darum gehts In Roggwil TG kletterte kürzlich eine Katze auf einen Baum und kam nicht mehr herunter.

Deshalb wurde die Kantonspolizei Thurgau verständigt.

Die Polizei konnte schnell helfen.

Ein Polizist holte die Katze vom Baum.

«Katzen sind Entdecker und meistens auch gute Kletterer», heisst es kürzlich in einem Facebook-Post der Kantonspolizei Thurgau. Das gilt grundsätzlich wohl auch für Simba. Am Donnerstagabend kletterte er nämlich in Roggwil TG einen Baum hoch. «Leider wurde er vom Mut verlassen und getraute sich nicht mehr runter», schreibt die Polizei weiter.

Also wurde die Polizei verständigt. «Solche Fälle kommen häufiger vor», sagt Michael Roth, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau. Je nach Situation verständige die Polizei die Feuerwehr. Etwa wenn eine Drehleiter benötigt werde zur Rettung. In diesem Fall habe aber der Polizist selber auf den Baum klettern können, ohne Hilfsmittel.

«Die Katze war ganz lieb und liess sich direkt helfen», so Roth. Das sei nicht immer so. Offenbar hatte das Tier Vertrauen in die Polizei. Auf der Schulter des Polizisten konnte Simba vom Baum geholt und wohlbehalten seinen Besitzern übergeben werden.

Viele kleine Einsätze

Laut Roth war es durchaus angemessen, in diesem Fall die Polizei zu verständigen. Das sei besser, als einen Alleingang zu wagen und womöglich Verletzte zu riskieren. So ein Einsatz koste auch nichts. «Wenn die Polizei helfen kann, dann tut sie das auch, und zwar unkompliziert», so Roth.