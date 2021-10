Held des Anschlags in Norwegen : Polizist mit Pfeil im Rücken schützte Menschen vor dem Attentäter

Beim Terroranschlag in Kongsberg, bei dem ein mit Pfeil und Bogen bewaffneter Mann fünf Menschen tötete, war auch ein Polizist vor Ort. Selbst von einem Pfeil im Rücken getroffen, rettete Rigoberto Villaroel andere Menschen in einem Supermarkt.

Ein Polizist, der zum Zeitpunkt der tödlichen Attacke im norwegischen Kongsberg nicht im Dienst war, wird nun als Held gefeiert: Obwohl er selbst von einem Projektil getroffen wurde und ein Pfeil in seiner Schulter steckte, kümmerte er sich um andere Menschen, die im Supermarkt in Gefahr waren. Gegenüber dem britischen «Telegraph» (Bezahlartikel) erzählt Rigoberto Villaroel (48), wie er die Tat erlebte.

«Ich sah ihn mit seinem Bogen im Laden stehen und wie er begann, um sich zu schiessen. Ich rief sofort meine Kollegen auf der Wache an und sagte den Umstehenden, sie sollten losrennen», erzählt Villaroel nach seiner Entlassung aus dem Spital am Freitag. «Während ich noch am Telefon war, drehte ich mich weg und der Attentäter schoss mir in den Rücken.» Statt sich selbst ausserhalb des Supermarktes in Sicherheit zu bringen, blieb Villaroel vor Ort und warnte weitere Personen vor der Gefahr, bis die Polizei eintraf. Der Pfeil war laut der «Bild»-Zeitung neun Zentimeter tief in seinen Rücken eingedrungen, er konnte danach aber bald aus dem Spital entlassen werden.