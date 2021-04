Im Zusammenhang mit dem 8. März, dem internationalen Tag der Frauen, kam es in der Zürcher Innenstadt zu mehreren unbewilligten Demonstrationen. Die Stadtpolizei markierte Präsenz und ging gegen die Protestierenden vor. Besonders ein Video sorgt seitdem für viel Wut in der Community . In der Aufnahme ist zu sehen, wie ein Polizist offenbar mit der Faust auf eine Demonstrantin schlägt, die am Boden liegt.

Wie es in einem Auszug aus dem Protokoll heisst, kam es im Anschluss an einen Fall von Gewalt und Drohung gegen Beamte zu einer Festnahme. Während dieser Festnahme habe die am Boden liegende Frau den Polizisten in drei Finger gebissen. «Dieser wendete in der Folge nach eigener Aussage zwei Ablenkungsschläge gegen den Kopf der Frau an.» Weiter steht: «Um einen Menschen, der sich massiv zur Wehr setzt, unter Kontrolle zu bringen, können gezielte Ablenkungstechniken seitens der Polizei notwendig werden.» Der Vorfall werde von der Staatsanwaltschaft untersucht. Allfällige personalrechtliche Massnahmen würden erst beim Vorliegen neuer Erkenntnisse angeordnet.