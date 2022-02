Nach Verfolgung in Luzern – Polizist schiesst auf Auto in der Innenstadt – nun droht ihm ein Prozess

In Luzern ist am Montag ein Autofahrer vor einer Polizeikontrolle geflohen. Bei der anschliessenden Verfolgung kam es zu einer Schussabgabe durch die Polizei.

Ein 31-jähriger Schweizer floh am Montagnachmittag mitten in der Stadt Luzern vor einer Polizeikontrolle. Dabei verursachte der im Kanton St. Gallen wohnhafte Mann mehrere Verkehrsunfälle und gefährdete dadurch auch andere Verkehrsteilnehmer. Um den Autofahrer zu stoppen und so seine weitere Flucht zu verhindern, gab ein Polizist der Luzerner Polizei einen Schuss auf das Auto ab. Der Fahrer konnte dennoch entkommen. Vorerst. In Obfelden ZH wurde er schliesslich von der Kantonspolizei Zürich festgenommen und der Luzerner Polizei übergeben.