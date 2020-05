Proteste in den USA

Polizist schiesst mit Pfefferkugeln auf Journalistin

Nachdem ein Journalist von CNN von Polizisten ohne jeglichen Grund festgenommen wurde, kam es in Louisville zu einer weiteren Eskalation mit einer TV-Reporterin.

In Louisville im US-Bundesstaat Kentucky gingen in der Nacht auf Samstag Hunderte Demonstranten auf die Strasse. Um die Berichterstattung zu gewährleisten, schickte der TV-Sender WAVE-TV ein Reporter-Team vor Ort. Kaitlin Rust und ihr Kameramann übertrugen am späten Freitagabend live vom Schauplatz eines Protests, als ein Polizeibeamter begann, sie mit Pfefferkugeln zu beschiessen.