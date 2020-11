«Ein unbekannter Mann hantiert bei Taschenlampenlicht an einem Motorrad» – diese Meldung aus Frauenfeld ging in der Nacht auf Donnerstag kurz nach 1 Uhr bei der kantonalen Notrufzentrale ein. Die ausgerückte Polizeipatrouille konnte aber wenige Minuten später Entwarnung geben: Es sei alles in Ordnung, so die Kantonspolizei Thurgau in einem Beitrag auf Facebook.