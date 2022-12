Schützenmatte Bern: Polizist schlägt Mann bei Verhaftung gegen Kopf

Die Polizei will den Vorfall nun intern untersuchen.

Anfang Dezember filmt ein Student auf der Schützenmatte in Bern eine Szene. Ein Mann liegt am Boden mehrere Polizistinnen und Polizisten halten ihn fest. Plötzlich schlägt einer der Beamten zu hart gegen den Kopf des Mannes, der aufschreit. Eine Polizistin versucht den Studenten davon abzuhalten, zu filmen. «Weg mit dem Telefon», sagt sie. Das Magazin «Hauptstadt» hat das Video nun öffentlich gemacht.

Ist das Polizeigewalt gegen eine Person of Color? Der Vorfall erinnert an eine ähnliche Situation im Juni 2021, als ein Polizist einem jungen Mann bei einer Festnahme das Knie auf den Hals drückte. Zufällig anwesende Journalistinnen und Journalisten von Tamedia fotografierten die Szene. Später klagte die Staatsanwaltschaft zwei Polizisten wegen Amtsmissbrauch und Tätlichkeiten an.