New York: Polizist schlägt wiederholt einen Teenager

New York : Polizist schlägt mehrmals auf 14-Jährige ein – suspendiert

In New York suspendierte die Polizei einen Beamten, nachdem in einem Video zu sehen ist, wie er wiederholt auf eine 14-Jährige einschlägt. Wie das Mädchen dem Sender CBS News erzählt, habe es versucht, seine jüngere Schwester zu verteidigen. Sie war in einen Streit mit anderen Jugendlichen involviert.