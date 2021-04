In Therwil BL sollen im Februar 2016 drei Männer in ein Asylzentrum eingedrungen sein und einen Bewerber angegriffen und verletzt haben.

Die Baselbieter Staatsanwaltschaft wirft einem Polizisten und zwei Komplizen vor, im Februar 2016 in ein Asylheim in Therwil BL eingedrungen zu sein.

Am 5. Februar 2016 betraten drei Männer unberechtigt das damalige Asylheim an der Bahnhofstrasse in Therwil BL. Sie forderten von einem dort untergebrachten Asylbewerber die Personalien eines Mitbewohners, der Frauen belästigt, «Probleme gemacht» haben soll.

Als das Opfer die Informationen nicht herausgab, wurde es vom Rädelsführer der drei in die Mangel genommen, am Kragen gepackt, gegen die Wand gedrückt und geschlagen und später mit einem Klappmesser verletzt. So schildert die Staatsanwaltschaft die Ereignisse in der Anklageschrift. Inzwischen gibt es das Heim nicht mehr, mehr als fünf Jahre später wird der Fall nun aber vor dem Baselbieter Strafgericht verhandelt.