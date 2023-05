USA: Polizist steigt mit gezogener Waffe auf Motorhaube – Verdächtiger fährt weiter

Zunächst war es ein Routineeinsatz. Officer Patrick McCarty hielt Dennis James Guider Jr. (29) an. Dieser war wegen eines Fälschungsdelikts zur Fahndung ausgeschrieben. Da Guider nicht anhielt, stieg McCarty auf die Motorhaube und zog seine Schusswaffe.

Wiederholt forderte er den Verdächtigen auf, anzuhalten. Zwar nahm er vorerst die Hände vom Steuer und hob sie in die Höhe. Doch er fuhr gleichzeitig weiter und beschleunigte. McCarty kroch darauf aufs Autodach und hielt sich verzweifelt fest.

Video zeigt, wie der Polizist auf die Motorhaube steigt

Als Guider durch einen Graben fuhr, wurde McCarty vom Dach geschleudert und blieb mit gebrochenem Rücken liegen. Er brauchte fast ein Jahr, um sich vollständig von seiner Verletzung zu erholen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 5. März 2021. Nun wurde Guider wegen Körperverletzung zu einer Haftstrafe von bis zu fünf Jahren verurteilt.

«Ich fürchtete um mein Leben, als der Beamte seine Waffe zog und auf die Motorhaube meines Autos sprang», schrieb Guider laut dem «Iowa Capital Dispatch» in einem Brief an das Gericht. Und er betonte, dass er zum Zeitpunkt der Verkehrskontrolle unbewaffnet war.