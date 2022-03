USA – Polizist überfällt in Las Vegas mehrere Casinos

Auch das Red Rock Casino and Resort war eines der Ziele des 33-Jährigen.

Screenshot Alicante Hotel and Spa

Ein Polizist in der Glücksspielmetropole Las Vegas wurde vergangene Woche wegen mehrerer Überfälle auf Casinos festgenommen. (Symbolbild)

Ein Polizist (33) in Las Vegas wurde vergangene Woche wegen mehrerer Straftaten verhaftet.

Ein Polizist hat in der Glückspiel-Metropole Las Vegas versucht, auf illegale Weise den Jackpot zu knacken. Mehrmals überfiel der 33-Jährige, der bei der Stadtpolizei angestellt war, Casinos und erbeutete dabei rund 90’000 Dollar (83’500 Schweizer Franken). Der Polizist wurde gemäss der Nachrichtenagentur AP vergangene Woche festgenommen.

Als er gestellt wurde, nannte der Mann als Erstes seine Polizeinummer

Die Überfälle fanden in einem Zeitraum zwischen November 2021 und Februar 2022 statt. Dabei setzte der Mann auch Gewalt ein. Er zeigte Casino-Angestellten eine Faustfeuerwaffe und drohte in mindestens einem Fall, die Person zu töten. Bei der Pistole handelte es sich um seine Dienstwaffe. Bei den Überfällen hatte er es auf kleinere Etablissements abseits des weltberühmten Strips, darunter das Red Rock Resort and Casino im Westen der Stadt, abgesehen.