Basel: Polizist verschickte Pornos und Gewaltvideos an Mitarbeiterinnen

Ein langjähriger Teamleiter einer Basler Polizeitruppe wurde von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt verurteilt. Über mehrere Jahre verschickte er im Whatsapp-Arbeitsgruppenchat Videos mit pornografischem oder gewalttätigem Inhalt an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Verurteilt wurde er wegen Verbreitung von Gewaltdarstellung und Pornografie. Dies zeigt eine Recherche des SRF «Investigativ» . Auf den verschickten Videos des Teamleiters eines speziellen Einsatz-Kommandos sei zu sehen gewesen, wie ein Mensch in einem angrenzenden Gewässer durch eine Explosion eine Hand verliert oder ein Fahrradfahrer unter einen Lastwagen gerät.

Es werde gleich durchgegriffen

Polizeikommandant Martin Roth sagt gegenüber SRF: «Natürlich tolerieren wir so etwas überhaupt nicht. Wir wollen das nicht zulassen und handeln auch sofort. In diesem Fall kam es zur Kündigung.» Wenn die Polizei Fehlverhalten feststellt, werde gleich durchgegriffen. Sei es in einem Personalverfahren, einem Strafverfahren oder in schwerwiegenden Fällen mit einer Freistellung. Auch versichere Roth, dass es nicht ein systematisches Problem des Polizeizugs sei, sondern es sich um Einzelfälle handle.