Tessin: Polizist verursacht betrunken Verkehrsunfall

Am 15. Februar hat ein junger Polizist bei Mendrisio im trunkenen Zustand einen Verkehrsunfall verursacht. (Symbolbild)

Die Tessiner Kantonspolizei hat am Dienstag Anklage gegen vier Polizisten erhoben. Einer von ihnen hatte am 15. Februar auf der Autobahn bei Mendrisio im angetrunkenen Zustand einen Verkehrsunfall verschuldet – die anderen drei versuchten im Anschluss, ihn zu decken.

So führte einer der Kollegen anstelle des Lenkers den Alkoholtest durch und leitete diesen an die Gendarmerie weiter, wie die Tessiner Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt. Auch der dritte im Auto anwesende Polizist deckte das Verhalten seiner Kollegen und wird deshalb angeklagt. Nach kurzer Zeit sollen die beiden ihr Vorhaben jedoch aufgegeben und den tatsächlichen Fahrer einem Alkoholtest unterzogen haben – bei diesem fiel das Resultat positiv aus, wie die Kantonspolizei berichtet.