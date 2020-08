Fall Rupperswil

Am 21. Dezember 2015 hat der damals 32-jähriger Thomas N.* in Rupperswil AG vier Menschen brutal getötet, darunter einen 13-jährigen Bub. Im Mai 2016 wurde der Schweizer in Aarau verhaftet. Er wurde wegen mehrfachen Mordes und weiterer schwerer Delikte zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem wurde eine Verwahrung angeordnet.