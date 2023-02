Polizist wegen Amtsmissbrauchs und Angriffs verurteilt

Kurz vor 21.30 Uhr wurden sie wegen eines verhaltensauffälligen Mannes in einen Laden beim Bahnhof gerufen. In dessen Lagerraum kam es dann zu einem Streit (Symbolbild).

Die zwei Sicherheitsleute waren im März 2019 am Bahnhof St. Gallen als uniformierte Doppelpatrouille unterwegs (Symbolbild):

Kürzlich standen in St. Gallen zwei Sicherheitsleute vor Gericht.

Im Frühling 2019 meldete ein Shop am Bahnhof St. Gallen den Security-Mitarbeitenden des Bereichs Hauptbahnhof einen auffälligen Mann im Laden. Darauf sind ein heute 33- und ein 37-jähriger Security-Angestellter zum Geschäft gegangen. Dort angekommen führten sie den Mann, dem mutmasslich ein Diebstahl vorgeworfen wurde, in einen Lagerraum und durchsuchten seinen Rucksack. Dies, wie es in der Anklageschrift heisst, entgegen den gesetzlichen Befugnissen und klaren Instruktionen der Arbeitgeberin der beiden Sicherheitsleute: Durchsuchungen dürfen nur von Polizistinnen und Polizisten getätigt werden.