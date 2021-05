Trotz Sprung zur Seite verletzt - Polizist will Töfffahrer in Zürich kontrollieren und wird angefahren

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend wurde ein Polizist im Kreis 6 in Zürich von einem Motorrad angefahren und leicht verletzt. Gegen 20.15 Uhr führte ein Polizist an der Winterthurerstrasse eine Kontrolle durch, wie es in der Mitteilung der Stadtpolizei Zürich heisst. Als er ein heranfahrendes Motorrad anhalten und kontrollieren wollte, missachtete der Fahrzeuglenker das Handzeichen des Polizisten und fuhr direkt auf diesen zu.