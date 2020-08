vor 45min

Polizist wird während Fahrerflucht eines 19-Jährigen angefahren

In der Nacht auf Montag wollte die Polizei in Rubigen das Fahrzeug eines Mannes kontrollieren. Der 19-jährige Lenker war ohne Führerausweis unterwegs.

Bern, 10. August: Wie die Kapo am Montag mitteilte, wurde bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Samstag ein Autofahrer mit 73 km/h über der Maximalgeschwindkeit angehalten. Der Mann hatte ausserdem keinen Führerausweis. Google 23-Jähriger mit 127 km/h in 50er Zone geblitzt: Ein Autolenker wurde am Dienstagabend mit einer Nettogeschwindigkeit von 127 km/h in Vaulruz FR geblitzt. Der Führerschein wurde ihm abgenommen und sein Fahrzeug beschlagnahmt.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Bern wollte in der Nacht auf Montag, kurz vor 1:30 Uhr, ein Auto in Rubigen kontrollieren. Die Polizisten forderten den Mann auf, das Fahrzeug anzuhalten. Der Mann bremste zuerst ab, beschleunigte jedoch, als er sich auf Höhe der Polizisten befand. Dabei verletzte er einen Beamten am Bein, der sich später selbstständig in ärztliche Behandlung begab.

Der Lenker setzte seine Fahrt mit massiv überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Münsingen fort, dabei wurde der Mann von eine Patrouille verfolgt. Den Polizisten gelang es schliesslich das Fluchtfahrzeug zu überholen und dem Lenker den Weg zu versperren. Der Lenker wendete daraufhin das Auto und fuhr in hohem Tempo zurück in Richtung Rubigen. Dabei streifte er mehrfach eine Stützmauer. Nach einer Kollision konnte die Polizei den Fahrer des Autos sowie seine Beifahrerin festnehmen. Der mustmassliche Lenker des Fahrzeugs ist 19 Jahre alt und nicht im Besitz eines gültigen Führerausweises, wie die Kapo mitteilt. Er wird sich unter anderem wegen diverser Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz vor der Justiz verantworten müssen.

Fahrerflucht mit einem Kilogramm Haschisch im Auto

Ähnliche Szenen spielten sich am vergangenen Donnerstag in Bulle FR ab. Ein 25-Jähriger versuchte sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und ergriff die Flucht. Dabei rammte er ein Polizeiauto und beging gefährliche Überholmanöver. Gefolgt von Polizeiautos mit Blaulicht und Sirenen fuhr der Mann in Richtung Innenstadt Bulle. Dort prallte der Lenker in eine Verkehrsinsel und kam zum Stehen. Der Mann wurde festgenommen. Die Beamten fanden im Auto des Fahrers ein Kilogramm Haschisch.