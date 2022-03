Kurioser Fall in Biel  – Polizist zeigt güllenden Bauer an – dieser bekommt vor Gericht recht

Es geschah am 12. Februar 2021. Ein Polizist beobachtet, wie ein Landwirt auf einer Kuhweide Gülle austrägt. Verbotenerweise, wie er findet, denn bei gefrorenem Boden ist das nicht erlaubt. Der Polizist nimmt also einen Schraubenzieher und drückt ihn in ein Feld, das etwa 20 Meter von dem des Bauers entfernt ist, in den Boden. Dazu muss er etwas Kraft aufwenden. Für den Polizisten reicht das als Beweis: Der Mann hat sein Güllemanagement offensichtlich nicht im Griff und will einfach seine volle Jauchegrube leeren.